Qatargate Strasburgo divide il Pd | immunità revocata a Moretti salvata Gualmini

Il Parlamento europeo ha votato sulla revoca dell’immunità parlamentare di alcuni eurodeputati coinvolti nell’inchiesta Qatargate. La decisione ha suscitato divisioni all’interno del Pd, con la revoca approvata per Moretti e la salvaguardia di Gualmini. La vicenda evidenzia le tensioni e le implicazioni politiche di un'inchiesta di grande rilievo.

Il Parlamento europeo ha votato sulla richiesta di revoca dell’immunità parlamentare nell’ambito dell’inchiesta belga sul cosiddetto Qatargate. L’aula ha approvato la revoca dell’immunità per l’eurodeputata del Partito democratico Alessandra Moretti, mentre ha respinto la richiesta nei confronti della collega di partito Elisabetta Gualmini. Per Moretti hanno votato a favore della revoca 497 eurodeputati, 139 si sono espressi contro e 15 si sono astenuti. Subito dopo, sul caso Gualmini, il Parlamento ha confermato l’immunità con 382 voti favorevoli, 254 contrari e 19 astenuti. L’inchiesta Qatargate e gli elementi contestati. Panorama.it

