Qatargate | Schlein ' fiduciosi Moretti dimostrerà sua estraneità ai fatti le saremo vicini'
L'articolo riporta le dichiarazioni di Elly Schlein in merito all'inchiesta su Qatargate, esprimendo fiducia nell'innocenza di Alessandra Moretti e assicurando supporto durante le vicende giudiziarie.
Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Siamo fiduciosi che Alessandra Moretti potrà dimostrare la sua estraneità rispetto ai fatti contestati e le saremo vicini". Lo dichiara la segretaria del Pd, Elly Schlein, interpellata dall'Adnkronos. Iltempo.it
Qatargate: Schlein, 'fiduciosi Moretti dimostrerà sua estraneità ai fatti, le saremo vicini' - "Siamo fiduciosi che Alessandra Moretti potrà dimostrare la sua estraneità rispetto ai fatti contestati e le saremo vicini". lanuovasardegna.it
Qatargate, revocata immunità ad Alessandra Moretti: “Voto politico”/ Parlamento Ue salva Elisabetta Gualmini - Qatargate, voto Parlamento Ue: revocata immunità ad Alessandra Moretti, è stata salvata l'altra Pd Elisabetta Gualmini. ilsussidiario.net
Tolta l'immunità alla Moretti Dietro c'è molto più di quanto sembri Qatargate, così Conte umilia (ancora) Schlein x.com
Qatargate: il Parlamento europeo revoca l’immunità ad Alessandra Moretti (497 voti per la revoca e 139 contro), mentre la conferma per Elisabetta Gualmini (254 voti per la revoca e 382 contro). - facebook.com facebook
