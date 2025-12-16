L'articolo riporta le dichiarazioni di Elly Schlein in merito all'inchiesta su Qatargate, esprimendo fiducia nell'innocenza di Alessandra Moretti e assicurando supporto durante le vicende giudiziarie.

© Iltempo.it - Qatargate: Schlein, 'fiduciosi Moretti dimostrerà sua estraneità ai fatti, le saremo vicini'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Siamo fiduciosi che Alessandra Moretti potrà dimostrare la sua estraneità rispetto ai fatti contestati e le saremo vicini". Lo dichiara la segretaria del Pd, Elly Schlein, interpellata dall'Adnkronos. Iltempo.it

