Qatargate | Schlein ' fiduciosi Moretti dimostrerà sua estraneità ai fatti le saremo vicini'

L'articolo riporta le dichiarazioni di Elly Schlein in merito all'inchiesta su Qatargate, esprimendo fiducia nell'innocenza di Alessandra Moretti e assicurando supporto durante le vicende giudiziarie.

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Siamo fiduciosi che Alessandra Moretti potrà dimostrare la sua estraneità rispetto ai fatti contestati e le saremo vicini". Lo dichiara la segretaria del Pd, Elly Schlein, interpellata dall'Adnkronos. Iltempo.it

