Qatargate | Picierno ' certa Moretti dimostrerà estraneità ai fatti contestati'

In seguito alle accuse emerse nel contesto dello scandalo Qatargate, Alessandra Moretti si aspetta di dimostrare la propria estraneità e correttezza. La deputata ha già fornito chiarimenti during le audizioni in Commissione JURI, confidando nel fatto che le sue azioni siano state sempre trasparenti.

© Iltempo.it - Qatargate: Picierno, 'certa Moretti dimostrerà estraneità ai fatti contestati' Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “Sono certa che Alessandra Moretti dimostrerà la sua totale estraneità ai fatti che le vengono contestati, così come l'assoluta correttezza della sua condotta, già ampiamente chiarita nel corso delle audizioni in Commissione JURI. Una chiarezza che avrebbe dovuto tradursi in una più rigorosa tutela delle prerogative parlamentari, troppo spesso revocate con eccessiva facilità e superficialità”. Lo afferma in una nota la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno. Iltempo.it Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Qatargate: Picierno, 'certa Moretti dimostrerà estraneità ai fatti contestati' - “Sono certa che Alessandra Moretti dimostrerà la sua totale estraneità ai fatti che le vengono contestati, così come l’assoluta correttezza della sua condotta, già ampiamen ... lanuovasardegna.it

Qatargate Ue: per Moretti&C. c’è il salvagente - Mercoledì la commissione Jure del Parlamento europeo vota sulla richiesta di revoca dell’immunità parlamentare presentata a marzo dalla Procura belga nei confronti delle eurodeputate del Pd, ... ilfattoquotidiano.it

Qatargate: il Parlamento europeo revoca l’immunità ad Alessandra Moretti (497 voti per la revoca e 139 contro), mentre la conferma per Elisabetta Gualmini (254 voti per la revoca e 382 contro). - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.