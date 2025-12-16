Qatargate Parlamento Ue revoca immunità a Alessandra Moretti
Il Parlamento europeo ha deciso di revocare l’immunità parlamentare ad Alessandra Moretti, del Pd, coinvolta nell’inchiesta sul Qatargate, con 497 voti favorevoli, 139 contrari e 15 astenuti. Al contrario, l’immunità di Elisabetta Gualmini, sempre del Pd, è stata confermata, con 382 voti favorevoli, 254 contrari e 19 astenuti. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it
