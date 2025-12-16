Qatargate Parlamento Ue revoca immunità a Alessandra Moretti

Il Parlamento europeo ha approvato la revoca dell’immunità parlamentare di Alessandra Moretti, membro del Pd, coinvolta nell’inchiesta sul Qatargate. La decisione è stata presa con 497 voti favorevoli, 139 contrari e 15 astensioni, in seguito alle indagini che la riguardano.

© Lapresse.it - Qatargate, Parlamento Ue revoca immunità a Alessandra Moretti Il Parlamento europeo ha deciso di revocare l’immunità parlamentare ad Alessandra Moretti, del Pd, coinvolta nell’inchiesta sul Qatargate, con 497 voti favorevoli, 139 contrari e 15 astenuti. Al contrario, l’immunità di Elisabetta Gualmini, sempre del Pd, è stata confermata, con 382 voti favorevoli, 254 contrari e 19 astenuti. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Qatargate, il Parlamento UE revoca limmunità ad Alessandra Moretti Video Qatargate, il Parlamento UE revoca limmunità ad Alessandra Moretti Video Qatargate, il Parlamento UE revoca limmunità ad Alessandra Moretti Qatargate, il Parlamento UE revoca l’immunità ad Alessandra Moretti - Con 497 voti a favore 139 contrari e 15 astenuti su 651 votanti, il Parlamento europeo ha revocato l'immunità alla dem Alessandra Moretti. tg.la7.it

Qatargate, Parlamento Ue revoca immunità a Alessandra Moretti - Il Parlamento europeo ha deciso di revocare l'immunità parlamentare ad Alessandra Moretti, del Pd, coinvolta nell'inchiesta sul Qatargate, con ... stream24.ilsole24ore.com

L'aula del Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità all'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate ANSA/GIUSEPPE LAMI - facebook.com facebook

L'aula del Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità all'eurodeputata del @pdnetwork, @ale_moretti , nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto #Qatargate. ansa.it/europa/notizie… @Europarl_IT #ANSAEuroparlamento #Movingforw x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.