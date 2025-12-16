L'ex eurodeputata Laura Moretti commenta la decisione del Parlamento europeo di revocarle l'immunità, in seguito alla richiesta della procura belga. Nonostante l'amarezza, esprime la volontà di proseguire il suo lavoro con determinazione e integrità, mantenendo alta la propria coscienza politica e personale.

© Iltempo.it - **Qatargate: Moretti, 'voto politico, amareggiata ma continuo il mio lavoro a testa alta'**

Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Il Parlamento europeo ha voluto accogliere la richiesta della procura belga riguardo la revoca della mia immunità. Sono amareggiata, come ho già avuto modo di dire, perché gli elementi su cui era basata la richiesta erano stati da me già smentiti su base documentale e continuo a sostenere che il voto non abbia guardato tanto agli effettivi contenuti della richiesta, ma sia stato condizionato da strategie e convenienze politico-elettorali". Lo dice l'europarlamentare del Pd Alessandra Moretti. "Non sono preoccupata dell'impatto che questo voto avrà su di me, e aggiungo che a questo punto spero di essere ascoltata in procura il prima possibile per potermi difendere dalle accuse,ma piuttosto della ricaduta di questo voto sulla dignità e sull'indipendenza del Parlamento -prosegue Moretti-. Iltempo.it

