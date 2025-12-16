**Qatargate | Moretti ' voto politico amareggiata ma continuo il mio lavoro a testa alta' **
L'ex eurodeputata Laura Moretti commenta la decisione del Parlamento europeo di revocarle l'immunità, in seguito alla richiesta della procura belga. Nonostante l'amarezza, esprime la volontà di proseguire il suo lavoro con determinazione e integrità, mantenendo alta la propria coscienza politica e personale.
Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Il Parlamento europeo ha voluto accogliere la richiesta della procura belga riguardo la revoca della mia immunità. Sono amareggiata, come ho già avuto modo di dire, perché gli elementi su cui era basata la richiesta erano stati da me già smentiti su base documentale e continuo a sostenere che il voto non abbia guardato tanto agli effettivi contenuti della richiesta, ma sia stato condizionato da strategie e convenienze politico-elettorali". Lo dice l'europarlamentare del Pd Alessandra Moretti. "Non sono preoccupata dell'impatto che questo voto avrà su di me, e aggiungo che a questo punto spero di essere ascoltata in procura il prima possibile per potermi difendere dalle accuse,ma piuttosto della ricaduta di questo voto sulla dignità e sull'indipendenza del Parlamento -prosegue Moretti-. Iltempo.it
LO SCANDALO QATARGATE fa altre vittime - Elisabetta Gualmini PD e Alessandra Moretti PD
**Qatargate: Moretti, 'voto politico, amareggiata ma continuo il mio lavoro a testa alta'** - "Il Parlamento europeo ha voluto accogliere la richiesta della procura belga riguardo la revoca della mia immunità. lanuovasardegna.it
Qatargate, il Parlamento Ue revoca l’immunità a Moretti e salva Gualmini - Il Parlamento Ue ha votato per revocare l'immunità ad Alessandra Moretti, esponente del Pd. lanotiziagiornale.it
L'aula del Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità all'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate ANSA/GIUSEPPE LAMI - facebook.com facebook
Qatargate: il Ppe vuol salvare Gualmini e affossare Moretti. Oggi il verdetto sull’esponente dem che rischia il processo a Bruxelles: decisivi i voti dei Popolari (dentro anche FI). @WandaMarra x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.