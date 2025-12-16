Qatargate | Moretti ' su di me voto politico accuse senza fondamento'

In seguito alle accuse emerse nel contesto di Qatargate, Moretti ha definito le accuse rivoltegli prive di fondamento e ha evidenziato come il suo voto fosse di natura politica. Un rappresentante di FdI ha confermato che la decisione presa non riguardava aspetti tecnici, ma si trattava di una scelta politica, senza entrare nel merito della questione.

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Che sia stato un voto politico non lo dico io, ma un rappresentante di FdI subito dopo il voto in commissione ha ribadito che non si è entrati nel merito ma è stata fatta una scelta politica. Lo dico con chiarezza: di fronte alla commissione giuridica ho prodotto documenti che hanno smantellato punto per punto le circostanze che mi venivano addebitate. Ho anche denunciato il fatto che la procura entrava nel merito delle mie prerogative parlamentari giudicando le mie idee e i miei voti, tra l'altro sempre in linea col mio gruppo politico. Denunciavo l'invasione di campo, la violazione del principio della separazione dei poteri che sta alla base dello Stato di diritto". Iltempo.it

