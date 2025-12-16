Qatargate l’Europarlamento revoca l’immunità a Moretti E la dem attacca | Contro di me un voto politico Salva invece Gualmini

Il Parlamento Europeo ha revocato l’immunità parlamentare ad Alessandra Moretti nell’ambito dell’inchiesta Qatargate, suscitando reazioni polemiche. Mentre la deputata dem definisce la decisione “un voto politico”, la stessa Commissione Giuridica ha approvato la richiesta della procura belga, che coinvolge anche altre figure, come Gualmini, salvata dalla misura.

Quando la commissione giuridica (Juri) del Parlamento Ue il 3 dicembre scorso dette via libera alla richiesta avanzata a marzo scorso dalla procura del Belgio di revocarle l’immunità parlamentare, per l’inchiesta Qatargate, l’eurodeputata dem, Alessandra Moretti, disse: “È un voto politico”. Ieri, quando anche la plenaria dell’Eurocamera ha confermato la revoca dell’immunità con 497 voti favorevoli, 139 contrari e 15 astenuti, il ritornello non è cambiato. “Sono amareggiata, perché gli elementi su cui era basata la richiesta erano stati da me già smentiti su base documentale e continuo a sostenere che il voto non abbia guardato tanto agli effettivi contenuti della richiesta, ma sia stato condizionato da strategie e convenienze politico-elettorali”, ha dichiarato l’esponente Pd in una nota. Lanotiziagiornale.it

