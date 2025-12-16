Qatargate inchiesta fragile ma voto pesante | stop all’immunità per Alessandra Moretti Pd Avanti a testa alta

L'inchiesta Qatargate continua a far discutere, con sviluppi recenti che vedono la revoca dell'immunità per Alessandra Moretti del Pd. Nonostante le fragilità dell'indagine e l'assenza di imputazioni definitive, il voto ha rappresentato un passo importante, segnando un momento cruciale nel procedimento giudiziario e nelle posizioni delle parti coinvolte.

© Notizie.com - Qatargate, inchiesta fragile ma voto pesante: stop all’immunità per Alessandra Moretti (Pd). “Avanti a testa alta” È arrivata la revoca dell’immunità per Alessandra Moretti. L’inchiesta Qatargate appare sempre più fragile, senza capi d’imputazione chiari e con gli stessi inquirenti sotto indagine. Era già nell’aria ciò che sarebbe successo, anche alla luce della posizione degli eurodeputati del Movimento 5 stelle. L’Aula di Strasburgo ha votato a favore della revoca dell’immunità all’europarlamentare del Partito democratico Alessandra Moretti. (ANSA FOTO) – Notizie.com Moretti è rimasta coinvolta nell’inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Notizie.com La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Qatargate, il Parlamento vota per revoca dell'immunità dell'eurodeputata Moretti, salva la Gualmini - La plenaria ha deciso di confermare il voto espresso dalla commissione giuridica JURI che chiedeva la revoca dell'immunità parlamentare per Alessandra Moretti mentre respingeva la richiesta di revoca ... msn.com

Qatargate, prove di disgelo tra Ppe e Socialisti su immunità di Moretti e Gualmini - Prove di disgelo tra Socialisti e Popolari in vista del voto finale della plenaria del Parlamento europeo, in programma domani a Strasburgo, sull'immunità delle due eurodeputate del Pd Alessandra More ... ansa.it

L'aula del Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità all'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate ANSA/GIUSEPPE LAMI - facebook.com facebook

Lo scandalo ribaltato. Qatargate: sotto inchiesta sono finiti gli inquirenti x.com

