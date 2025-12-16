Il Parlamento europeo ha deciso di revocare l’immunità all’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti nell’ambito dell’inchiesta sul Qatargate, mentre ha salvaguardato l’immunità di Gualmini. La decisione si inserisce nel contesto di un’indagine che coinvolge vari membri del Parlamento europeo e riguarda presunti episodi di corruzione legati a influenze qatariote.

© Lanotiziagiornale.it - Qatargate, il Parlamento Ue revoca l’immunità a Moretti e salva Gualmini

Immunità revocata per l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti. Il Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell’immunità per l’esponente dem nell’ambito dell’inchiesta sul Qatargate. La decisione della commissione giuridica dell’Europarlamento è stata confermata con 497 voti a favore, 139 contrari e 15 astenuti. Al contrario, il Parlamento ha votato per mantenere l’immunità, nell’ambito dello stesso caso, per l’altra eurodeputata del Pd, Elisabetta Gualmini. Revocata l’immunità a Moretti, lei si difende: “Voto politico”. Moretti ha commentato il voto ricordando che l’Europarlamento ha accolto la richiesta della procura belga: “Sono amareggiata, come ho già avuto modo di dire, perché gli elementi su cui era basata la richiesta erano stati da me già smentiti su base documentale e continuo a sostenere che il voto non abbia guardato tanto agli effettivi contenuti della richiesta, ma sia stato condizionato da strategie e convenienze politico-elettorali. Lanotiziagiornale.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Qatargate, il Parlamento Ue revoca l'immunità a Cozzolino e Tarabella

Video Qatargate, il Parlamento Ue revoca l'immunità a Cozzolino e Tarabella Video Qatargate, il Parlamento Ue revoca l'immunità a Cozzolino e Tarabella

Qatargate, il Parlamento Ue revoca l’immunità a Moretti e salva Gualmini - Il Parlamento Ue ha votato per revocare l'immunità ad Alessandra Moretti, esponente del Pd. lanotiziagiornale.it