Qatargate il Parlamento Ue revoca l’immunità a Moretti Confermata per Gualmini

Il Parlamento europeo ha approvato la revoca dell’immunità parlamentare per Alessandra Moretti, eurodeputata del Partito Democratico, nel contesto dell’inchiesta Qatargate. La decisione si basa sulle indagini in corso, mentre l’immunità di Gualmini è stata invece confermata.

Il Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell’immunità parlamentare per l’eurodeputata del Partito Democratico, Alessandra Moretti, nell’ambito dell’inchiesta Qatargate. Nel voto in Aula, la revoca dell’immunità di Moretti è stata approvata con 497 voti favorevoli, 139 contrari e 15 astenuti, sancendo l’apertura della strada agli accertamenti giudiziari nei suoi confronti. Nella stessa seduta, l’Europarlamento ha invece deciso di confermare l’immunità per l’altra eurodeputata dem coinvolta nella richiesta, Elisabetta Gualmini. Per Gualmini il risultato della votazione è stato di 382 voti a favore della conferma dell’immunità, 254 contrari e 19 astenuti, determinando un esito differente rispetto a quello di Moretti. Thesocialpost.it

