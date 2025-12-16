Qatargate il Parlamento Ue revoca l’immunità a Moretti Confermata per Gualmini
Il Parlamento europeo ha approvato la revoca dell’immunità parlamentare per Alessandra Moretti, eurodeputata del Partito Democratico, nel contesto dell’inchiesta Qatargate. La decisione si basa sulle indagini in corso, mentre l’immunità di Gualmini è stata invece confermata.
Il Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell’immunità parlamentare per l’eurodeputata del Partito Democratico, Alessandra Moretti, nell’ambito dell’inchiesta Qatargate. Nel voto in Aula, la revoca dell’immunità di Moretti è stata approvata con 497 voti favorevoli, 139 contrari e 15 astenuti, sancendo l’apertura della strada agli accertamenti giudiziari nei suoi confronti. Nella stessa seduta, l’Europarlamento ha invece deciso di confermare l’immunità per l’altra eurodeputata dem coinvolta nella richiesta, Elisabetta Gualmini. Per Gualmini il risultato della votazione è stato di 382 voti a favore della conferma dell’immunità, 254 contrari e 19 astenuti, determinando un esito differente rispetto a quello di Moretti. Thesocialpost.it
Qatargate, il Parlamento Ue revoca l'immunità a Cozzolino e Tarabella
Qatargate, Parlamento Ue conferma revoca immunità alla dem Moretti - (Adnkronos) – Il Parlamento europeo ha approvato la richiesta di revocare l’immunità ad Alessandra Moretti, eurodeputata del Partito democratico (S&D), confermando la decisione della Commissione ... sassarinotizie.com
Qatargate, il Parlamento Ue revoca immunità a Moretti, confermata per Gualmini - Il Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità per l' eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta Qatargate. msn.com
L'aula del Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità all'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate ANSA/GIUSEPPE LAMI - facebook.com facebook
La Commissione del Parlamento Europeo ha votato la revoca dell’immunità alla #MorettI del PD, ma non per #Gualmini per il #Qatargate. Dopo l'arresto della Mogherini,per il PD europo sono tempi difficili.Semplicemente perchè l'occasione fa l'uomo ladro e n x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.