Qatargate il Parlamento Ue revoca immunità parlamentare ad Alessandra Moretti | cosa è successo

Il caso Qatargate scuote il Parlamento europeo, portando a una decisione storica: la revoca dell’immunità parlamentare di Alessandra Moretti, eurodeputata del Pd. Con 497 voti favorevoli, la Camera ha preso questa misura in seguito alle indagini in corso, segnando un capitolo importante nelle recenti vicende legate alle presunte irregolarità e alle influenze esterne.

Il caso Qatargate continua a portare con sé conseguenze inaspettate. L’Aula del Parlamento europeo ha votato oggi a favore della revoca dell’immunità all’eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, con 497 voti positivi, 139 contrari e 15 astenuti. Nell’ambito della stessa richiesta, è stata invece confermata l’immunità per Elisabetta Gualmini con 382 voti a favore, 254 contrari e . Ildifforme.it

Qatargate, il Parlamento UE revoca limmunità ad Alessandra Moretti

