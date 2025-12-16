Qatargate il Parlamento Ue revoca immunità parlamentare ad Alessandra Moretti | cosa è successo
Il caso Qatargate scuote il Parlamento europeo, portando a una decisione storica: la revoca dell’immunità parlamentare di Alessandra Moretti, eurodeputata del Pd. Con 497 voti favorevoli, la Camera ha preso questa misura in seguito alle indagini in corso, segnando un capitolo importante nelle recenti vicende legate alle presunte irregolarità e alle influenze esterne.
Il caso Qatargate continua a portare con sé conseguenze inaspettate. L’Aula del Parlamento europeo ha votato oggi a favore della revoca dell’immunità all’eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, con 497 voti positivi, 139 contrari e 15 astenuti. Nell’ambito della stessa richiesta, è stata invece confermata l’immunità per Elisabetta Gualmini con 382 voti a favore, 254 contrari e . Ildifforme.it
Qatargate, il Parlamento UE revoca limmunità ad Alessandra Moretti
Qatargate, il Parlamento UE revoca l’immunità ad Alessandra Moretti - Con 497 voti a favore 139 contrari e 15 astenuti su 651 votanti, il Parlamento europeo ha revocato l'immunità alla dem Alessandra Moretti. tg.la7.it
Qatargate, il Parlamento Ue revoca l’immunità a Moretti e salva Gualmini - Il Parlamento Ue ha votato per revocare l'immunità ad Alessandra Moretti, esponente del Pd. lanotiziagiornale.it
L'aula del Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità all'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate ANSA/GIUSEPPE LAMI - facebook.com facebook
La Commissione del Parlamento Europeo ha votato la revoca dell’immunità alla #MorettI del PD, ma non per #Gualmini per il #Qatargate. Dopo l'arresto della Mogherini,per il PD europo sono tempi difficili.Semplicemente perchè l'occasione fa l'uomo ladro e n x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.