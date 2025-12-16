Qatargate il Parlamento Ue ha revocato l’immunità all’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti

16 dic 2025

Il Parlamento europeo ha revocato l’immunità all’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, coinvolta nell’inchiesta Qatargate sulla corruzione in Ue. La decisione, confermata durante la sessione di Strasburgo, segue la proposta della Commissione Giuridica ed evidenzia l’attenzione dell’istituzione nei confronti di questo scandalo.

Il Parlamento europeo conferma la decisione della commissione Giuridica e nel corso della Plenaria di Strasburgo ha deciso di revocare l’immunità alleurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, tra i politici al centro dell’inchiesta sulla corruzione in Ue denominata Qatargate. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it

