Qatargate il Parlamento Ue ha revocato l’immunità all’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti
Il Parlamento europeo ha revocato l’immunità all’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, coinvolta nell’inchiesta Qatargate sulla corruzione in Ue. La decisione, confermata durante la sessione di Strasburgo, segue la proposta della Commissione Giuridica ed evidenzia l’attenzione dell’istituzione nei confronti di questo scandalo.
Il Parlamento europeo conferma la decisione della commissione Giuridica e nel corso della Plenaria di Strasburgo ha deciso di revocare l'immunità all'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, tra i politici al centro dell'inchiesta sulla corruzione in Ue denominata Qatargate.
Qatargate, il Parlamento Ue revoca l'immunità a Cozzolino e Tarabella
Qatargate, primo sì del Parlamento Ue alla revoca dell'immunità per Moretti - La commissione giuridica (Juri) del Parlamento Ue ha approvato la richiesta avanzata a marzo dalla procura del Belgio di revocare l'immunità all'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, nell'ambito del ... ansa.it
Il Parlamento europeo revoca l'immunità a Alessandra Moretti (con il sì degli eurodeputati del Movimento 5 Stelle) - La revoca, legata all'inchiesta sul cosiddetto Qatargate, è stata confermata dall'aula dell'Europarlamento dopo il parere della commissione Juri ... corriere.it
Togliere l’immunità a Alessandra Moretti e lasciarla a Elisabetta Gualmini, le due eurodeputate coinvolte nello scandalo del Qatargate: oggi il Parlamento europeo vota sulla richiesta della Procura belga e l’intenzione del Ppe – i cui voti sono determinanti – è - facebook.com facebook
La Commissione del Parlamento Europeo ha votato la revoca dell’immunità alla #MorettI del PD, ma non per #Gualmini per il #Qatargate. Dopo l'arresto della Mogherini,per il PD europo sono tempi difficili.Semplicemente perchè l'occasione fa l'uomo ladro e n x.com
