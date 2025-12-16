Qatargate il Parlamento Europeo | revocata immunità a Moretti confermata per Gualmini

Il Parlamento europeo ha deciso di revocare l'immunità parlamentare di Alessandra Moretti, mentre ha confermato quella di Elisabetta Gualmini, entrambe esponenti del Pd, nell'ambito dell'inchiesta Qatargate. La decisione è stata presa durante la plenaria, seguendo le indicazioni della commissione giuridica JURI.

La plenaria del Parlamento europeo ha deciso di confermare il voto espresso dalla commissione giuridica JURI che chiedeva la revoca dell'immunità parlamentare per Alessandra Moretti mentre respingeva la richiesta di revoca per Elisabetta Gualmini, entrambe del Pd, coinvolte nell'inchiesta Qatargate. Per Moretti su 651 votanti, 497 hanno votato per revocare l'immunità, 139 contro e 15 astenuti. Per Gualmini, su 655 votanti, 282 si sono espressi a favore della raccomandazione della JURI di non revocare, 254 contro e 19 astenuti.

