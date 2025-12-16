Qatargate il Parlamento europeo revoca l' immunità all' eurodeputata del Pd Alessandra Moretti
Il Parlamento europeo ha deciso di revocare l'immunità all'eurodeputata del PD Alessandra Moretti, in relazione alle indagini sul caso Qatargate. La decisione è stata presa durante la seduta del 16 dicembre, con un voto favorevole dell'aula.
L'aula del Parlamento europeo ha votato oggi, 16 dicembre, a favore della revoca dell'immunità all'eurodeputata del Partito Democratico - e membro dell'S&D all'eurocamera - Alessandra Moretti. Il suo nome figura nelle carte giudiziarie nell'ambito del Qatargate, l'inchiesta sulla presunta. Today.it
Qatargate, il Parlamento europeo revoca l'immunità di Cozzolino e Tarabella
Qatargate, il Parlamento vota per revoca dell'immunità dell'eurodeputata Moretti, salva la Gualmini - Il Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunita' per l'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta Qatargate. msn.com
Qatargate, il Parlamento europeo revoca l’immunità alla Moretti. “Salva” invece la Gualmini - Gli europarlamentari hanno confermato le decisioni della Commissione affari giudiziari sulle esponenti del Pd. quotidiano.net
Togliere l’immunità a Alessandra Moretti e lasciarla a Elisabetta Gualmini, le due eurodeputate coinvolte nello scandalo del Qatargate: oggi il Parlamento europeo vota sulla richiesta della Procura belga e l’intenzione del Ppe – i cui voti sono determinanti – è - facebook.com facebook
La Commissione del Parlamento Europeo ha votato la revoca dell’immunità alla #MorettI del PD, ma non per #Gualmini per il #Qatargate. Dopo l'arresto della Mogherini,per il PD europo sono tempi difficili.Semplicemente perchè l'occasione fa l'uomo ladro e n x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.