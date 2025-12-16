Qatargate il Parlamento europeo revoca l' immunità all' eurodeputata del Pd Alessandra Moretti

Il Parlamento europeo ha deciso di revocare l'immunità all'eurodeputata del PD Alessandra Moretti, in relazione alle indagini sul caso Qatargate. La decisione è stata presa durante la seduta del 16 dicembre, con un voto favorevole dell'aula.

L'aula del Parlamento europeo ha votato oggi, 16 dicembre, a favore della revoca dell'immunità all'eurodeputata del Partito Democratico - e membro dell'S&D all'eurocamera - Alessandra Moretti. Il suo nome figura nelle carte giudiziarie nell'ambito del Qatargate, l'inchiesta sulla presunta. Today.it

qatargate parlamento europeo revocaQatargate, il Parlamento vota per revoca dell'immunità dell'eurodeputata Moretti, salva la Gualmini - Il Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunita' per l'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta Qatargate. msn.com

qatargate parlamento europeo revocaQatargate, il Parlamento europeo revoca l’immunità alla Moretti. “Salva” invece la Gualmini - Gli europarlamentari hanno confermato le decisioni della Commissione affari giudiziari sulle esponenti del Pd. quotidiano.net

