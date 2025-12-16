Qatargate il Parlamento europeo revoca l’immunità alla Moretti Salva invece la Gualmini

Il Parlamento europeo ha deciso di revocare l’immunità ad Alessandra Moretti, eurodeputata del PD, nell’ambito dell’inchiesta sul Qatargate. La decisione, approvata il 16 dicembre 2025, segue la raccomandazione della Commissione affari giudiziari e rappresenta un passaggio chiave nell’indagine che coinvolge vari esponenti europei.

Bruxelles, 16 dicembre 2025 – Il Parlamento europeo ha approvato la richiesta di revocare l'immunità ad Alessandra Moretti, eurodeputata del Partito democratico (S&D), confermando la decisione della Commissione affari giudiziari nell'ambito dell ' inchiesta sul Qatargate. La mozione è passata con 497 sì, 139 no e 15 astensioni. L'Eurocamera ha deciso di confermare il verdetto della Commissione anche per l'altra eurodeputata Pd coinvolta nella vicenda, Elisabetta Gualmini: la revoca della sua immunità è stata respinta con 382 sì, 254 no e 19 astenuti. L’inchiesta Qatargate. L’inchiesta sul Qatargate era esplosa nel dicembre del 2022. Quotidiano.net

