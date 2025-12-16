Qatargate il Parlamento europeo revoca l’immunità ad Alessandra Moretti
Il Parlamento europeo ha deciso di revocare l’immunità parlamentare di Alessandra Moretti, aprendo la strada alle indagini della magistratura belga nel contesto dell'inchiesta Qatargate, avviata nel dicembre 2022 per presunti brogli elettorali.
Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla revoca dell’immunità parlamentare di Alessandra Moretti, consentendo così alla magistratura belga di proseguire le indagini nei suoi confronti nell’ambito del Qatargate, l’inchiesta esplosa nel dicembre 2022 sulla presunta compravendita di voti all’interno dell’Eurocamera. L’Aula ha confermato la decisione adottata il 3 dicembre dalla commissione Giuridica, approvandola a larga maggioranza: 497 i voti favorevoli, 139 i contrari e 15 le astensioni. Alla votazione hanno partecipato anche gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle, che avevano annunciato il loro sostegno alla revoca. Lettera43.it
Qatargate, il Parlamento europeo revoca l'immunità di Cozzolino e Tarabella
Il Parlamento europeo revoca l'immunità a Alessandra Moretti. Confermata invece per Gualmini - Il Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità all'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. ansa.it
Qatargate, il Parlamento Europeo: revocata immunità a Moretti, confermata per Gualmini - La plenaria del Parlamento europeo ha deciso di confermare il voto espresso dalla commissione giuridica JURI che chiedeva la revoca ... iltempo.it
Togliere l’immunità a Alessandra Moretti e lasciarla a Elisabetta Gualmini, le due eurodeputate coinvolte nello scandalo del Qatargate: oggi il Parlamento europeo vota sulla richiesta della Procura belga e l’intenzione del Ppe – i cui voti sono determinanti – è - facebook.com facebook
La Commissione del Parlamento Europeo ha votato la revoca dell’immunità alla #MorettI del PD, ma non per #Gualmini per il #Qatargate. Dopo l'arresto della Mogherini,per il PD europo sono tempi difficili.Semplicemente perchè l'occasione fa l'uomo ladro e n x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.