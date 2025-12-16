Il Parlamento europeo ha deciso di revocare l’immunità parlamentare di Alessandra Moretti, aprendo la strada alle indagini della magistratura belga nel contesto dell'inchiesta Qatargate, avviata nel dicembre 2022 per presunti brogli elettorali.

© Lettera43.it - Qatargate, il Parlamento europeo revoca l’immunità ad Alessandra Moretti

Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla revoca dell’immunità parlamentare di Alessandra Moretti, consentendo così alla magistratura belga di proseguire le indagini nei suoi confronti nell’ambito del Qatargate, l’inchiesta esplosa nel dicembre 2022 sulla presunta compravendita di voti all’interno dell’Eurocamera. L’Aula ha confermato la decisione adottata il 3 dicembre dalla commissione Giuridica, approvandola a larga maggioranza: 497 i voti favorevoli, 139 i contrari e 15 le astensioni. Alla votazione hanno partecipato anche gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle, che avevano annunciato il loro sostegno alla revoca. Lettera43.it

Qatargate, il Parlamento europeo revoca l'immunità di Cozzolino e Tarabella

