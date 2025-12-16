Qatargate | Guerini ' solidarietà Moretti certo dimostrerà sua correttezza'

In seguito alle recenti accuse nel caso Qatargate, molti esponenti politici esprimono solidarietà a Alessandra Moretti. Guerini si unisce ai messaggi di sostegno, confidando nella sua integrità e nel corretto approccio nei confronti delle accuse. La vicenda continua a suscitare attenzione e dibattito nel panorama politico italiano.

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Un abbraccio e tanta solidarietà a Alessandra Moretti. La conosco da tempo e sono certo che dimostrerà la correttezza dei suoi comportamenti. Avanti a testa alta Alessandra". Lo scrive sui social Lorenzo Guerini del Pd. Iltempo.it

