Qatargate Gualmini salva e Moretti no | il retroscena chi la ha pugnalata in Europa

Nel contesto dello scandalo Qatargate, il Parlamento europeo ha deciso di revocare l'immunità all'eurodeputata Alessandra Moretti, suscitando polemiche e retroscena politici. La decisione ha diviso le forze politiche, con alcune figure come Gualmini che sono state risparmiate, mentre altre come Moretti hanno subito l'azione delle autorità.

© Liberoquotidiano.it - Qatargate, Gualmini salva e Moretti no: il retroscena, chi la ha pugnalata in Europa Il Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità per l'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta Qatargate. Hanno votato a favore della revoca 497, 139 contrari e 15 astenuti. Nell'ambito della stessa richiesta, è stata invece confermata l'immunità per Elisabetta Gualmini con 382 voti a favore, 254 contrari e 19 astenuti. E di fatto a colpire alle spalle la Moretti è stato il Movimento Cinque Stelle: gli eurodeputati grillini avevano annunciato di voler votare a favore della revoca. Le prove accusatorie che i giudici belgi hanno trasmesso nel contesto dello scandalo Qatargate appaiono, per entrambe le indagate, piuttosto scarse e poco solide. Liberoquotidiano.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Qatargate, chiesta revoca immunità per eurodeputate dem Moretti e Gualmini Video Qatargate, chiesta revoca immunità per eurodeputate dem Moretti e Gualmini Video Qatargate, chiesta revoca immunità per eurodeputate dem Moretti e Gualmini Qatargate, Strasburgo divide il Pd: immunità revocata a Moretti, salvata Gualmini - Il Parlamento europeo vota sulla richiesta dei magistrati belgi: sì alla revoca dell’immunità per Alessandra Moretti, no per Elisabetta Gualmini. panorama.it

Qatargate, colpo di scena. Il Parlamento europeo revoca l'immunità ad Alessandra Moretti. "Salva" quella di Gualmini - Il Parlamento europeo ha approvato la richiesta di revocare l'immunità ad Alessandra Moretti, eurodeputata del Partito democratico (S&D), confermando la decisione della Commissione affari giudiziari ... affaritaliani.it

Il Parlamento europeo revoca l'immunità ad Alessandra Moretti. Confermata invece per Elisabetta Gualmini. Voto nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Zingaretti: "Certo che Moretti dimostrerà la sua correttezza e trasparenza" #ANSA - facebook.com facebook

Qatargate, un altro colpo al Pd: l’Europarlamento revoca l’immunità ad Alessandra Moretti, si salva la Gualmini x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.