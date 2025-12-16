Qatargate Gualmini salva e Moretti no | il retroscena chi la ha pugnalata in Europa
Nel contesto dello scandalo Qatargate, il Parlamento europeo ha deciso di revocare l'immunità all'eurodeputata Alessandra Moretti, suscitando polemiche e retroscena politici. La decisione ha diviso le forze politiche, con alcune figure come Gualmini che sono state risparmiate, mentre altre come Moretti hanno subito l'azione delle autorità.
Il Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità per l'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta Qatargate. Hanno votato a favore della revoca 497, 139 contrari e 15 astenuti. Nell'ambito della stessa richiesta, è stata invece confermata l'immunità per Elisabetta Gualmini con 382 voti a favore, 254 contrari e 19 astenuti. E di fatto a colpire alle spalle la Moretti è stato il Movimento Cinque Stelle: gli eurodeputati grillini avevano annunciato di voler votare a favore della revoca. Le prove accusatorie che i giudici belgi hanno trasmesso nel contesto dello scandalo Qatargate appaiono, per entrambe le indagate, piuttosto scarse e poco solide. Liberoquotidiano.it
