In seguito alle recenti accuse legate al Qatargate, il deputato Gori ha espresso la sua posizione riguardo alle immunità di Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini. Durante una votazione a Strasburgo, ha dichiarato di aver sostenuto con convinzione la loro permanenza nell’istituzione, sottolineando la loro estraneità a eventuali illeciti.

© Iltempo.it - Qatargate: Gori, 'convinto estraneità Moretti a ogni ipotesi illecito'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “Oggi a Strasburgo - dichiara - ho votato convintamente, insieme alla delegazione italiana, contro la revoca dell'immunità per Alessandra Moretti e Elisabetta Gualmini. Il diverso esito del voto dell'aula – favorevole solo per Gualmini – non sposta di un millimetro la convinzione riguardo alla totale infondatezza delle accuse nei confronti di entrambe". l'europarlamentare Pd Giorgio Gori "Sono felice per Elisabetta e molto dispiaciuto per Alessandra, le cui prerogative di parlamentare meritavano d'essere ugualmente tutelate da un'inchiesta condotta con modalità del tutto discutibili, come si evince dalla riconosciuta infondatezza di diverse argomentazioni depositate dalla procura e dal recente arresto di un funzionario investigativo”. Iltempo.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Qatargate: Gori, 'convinto estraneità Moretti a ogni ipotesi illecito' - ho votato convintamente, insieme alla delegazione italiana, contro la revoca dell'immunità per Alessandra Moretti e Elisabetta Gualmini. iltempo.it

Energie rinnovabili, ma anche automotive e obiettivi europei. Confronto fra gli eurodeputati Nicola Procaccini (FdI) e Giorgio Gori (Pd) a La Scossa, evento realizzato da Open - facebook.com facebook