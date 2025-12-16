Qatargate Alessandra Moretti si difende | Non ho mai pensato di dimettermi La revoca dell’immunità? Uno schiaffo alla democrazia

Alessandra Moretti, europarlamentare del Pd, si difende dopo il voto a Strasburgo che ha revocato la sua immunità. La parlamentare esprime la propria posizione, rifiutando l’idea di dimettersi e definendo la revoca un “schiaffo alla democrazia”. La vicenda è legata al contesto di Qatargate, che ha suscitato scalpore e polemiche nell’ambiente politico europeo.

«Non ho mai pensato di dimettermi». Così Alessandra Moretti, europarlamentare del Pd, commenta il voto di oggi a Strasburgo con cui le è stata revocata l’immunità. L’esponente dem, coinvolta nell’inchiesta sul cosiddetto Qatargate, è intervenuta a Otto e mezzo per assicurare che non farà alcun passo indietro: «Sono stata eletta con 83mila preferenze, ho un mandato da rispettare e un lavoro da portare avanti nelle commissioni. Continuerò a lavorare a testa alta per i diritti umani, con più convinzione di prima». La difesa di Moretti: «Mai messo piede in Marocco». Il voto di oggi a Strasburgo, ha attaccato Moretti, è stato «un voto politico ». Open.online

