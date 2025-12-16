Putin gela l' Europa | Niente tregua no alle truppe

Il presidente russo Vladimir Putin ha respinto la proposta europea di creare una forza multinazionale per la pace in Ucraina, affermando che la Russia non ha visto motivo di una tregua e ribadendo il suo rifiuto alle truppe internazionali. Le sue dichiarazioni segnano un ulteriore raffreddamento nei negoziati e aumentano le tensioni nel contesto del conflitto.

La Russia "non ha visto" la proposta dei leader europei emersa dalla riunione di lunedì a Berlino sulla creazione di una forza multinazionale per garantire la pace in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: "Al momento abbiamo visto notizie di stampa, ma non risponderemo, non abbiamo visto ancora alcun testo. La nostra posizione è ben nota, coerente e trasparente ed è chiara agli americani. E in generale è chiara anche agli ucraini". Di sicuro, Mosca respinge le richieste di una tregua natalizia. "Vogliamo la pace, non vogliamo una tregua per concedere una pausa all'Ucraina per prepararsi a continuare la guerra", ha detto sempre Peskov.

