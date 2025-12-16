pubblica assistenza apre lo spazio museo un luogo di memoria e confronto

A Prato, apre lo Spazio Museo della Pubblica Assistenza “L’Avvenire”, un nuovo luogo dedicato alla memoria, al confronto e alla riflessione. Situato al primo piano della sede centrale in via San Jacopo 34, questo spazio intende valorizzare la storia e i valori dell’associazione, offrendo un punto di incontro per la comunità e per chi desidera conoscere il proprio passato.

Prato, 16 dicembre 2025 – Un luogo della memoria ma anche di incontro e riflessione. È stato inaugurato lo Spazio Museo della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato, allestito al primo piano della sede centrale del Sodalizio, in via San Jacopo 34. Un ambiente pensato per custodire e raccontare cento anni di storia, dal 1899 al 1999, attraverso immagini, documenti, mezzi, strumentazioni e divise che hanno accompagnato generazioni di volontari. Il museo nasce dal lavoro appassionato del gruppo storico della Pubblica Assistenza e rappresenta molto più di una semplice esposizione: è un viaggio nel tempo che ripercorre l’evoluzione dell’associazione e, insieme a essa, quella della città e del territorio pratese. Lanazione.it

