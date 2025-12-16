Psg condannato a pagare 61 milioni a Mbappé
Il Paris Saint Germain è stato condannato a pagare 61 milioni di euro a Kylian Mbappé, ex giocatore del club. La maxi condanna nasce da una disputa contrattuale tra le parti, segnando un’importante vittoria legale per l’attaccante francese e suscitando attenzione sul fronte economico e sportivo del club parigino.
Maxi condanna al Paris Saint Germain, che dovrà 61 milioni di euro al proprio ex giocatore Kylian Mbappé. Il tribunale del lavoro di Parigi ha condannato il club a corrispondere la somma al calciatore per bonus e stipendi non pagati a partire dalla scadenza del suo contratto nel 2024. Il tribunale, composto da due rappresentanti del datore di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori, ha respinto la riclassificazione dei suoi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (CDI). La sentenza lascia comunque una speranza al Psg, che potrà contestarla in appello. Un duro braccio di ferro. Ilgiornale.it
