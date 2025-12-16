Psg condannato a pagare 61 milioni a Mbappé

Il Paris Saint Germain è stato condannato a pagare 61 milioni di euro a Kylian Mbappé, ex giocatore del club. La maxi condanna nasce da una disputa contrattuale tra le parti, segnando un’importante vittoria legale per l’attaccante francese e suscitando attenzione sul fronte economico e sportivo del club parigino.

© Ilgiornale.it - Psg condannato a pagare 61 milioni a Mbappé Maxi condanna al Paris Saint Germain, che dovrà 61 milioni di euro al proprio ex giocatore Kylian Mbappé. Il tribunale del lavoro di Parigi ha condannato il club a corrispondere la somma al calciatore per bonus e stipendi non pagati a partire dalla scadenza del suo contratto nel 2024. Il tribunale, composto da due rappresentanti del datore di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori, ha respinto la riclassificazione dei suoi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (CDI). La sentenza lascia comunque una speranza al Psg, che potrà contestarla in appello. Un duro braccio di ferro. Ilgiornale.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Psg condannato a pagare 61 milioni a Mbappé - Il tribunale del lavoro di Parigi ha condannato il club a corrispondere la somma al calciatore per bonus e stipendi non pagati ... ilgiornale.it

Mbappé batte il Psg in tribunale: risarcimento da 61 milioni - L’attaccante ha vinto la causa contro il club francese che aveva avanzato una richiesta da 440 milioni di euro ... corrieredellosport.it

Una giuria di Los Angeles ha condannato Johnson & Johnson a pagare 40 milioni di dollari a due donne con cancro alle ovaie, che hanno usato talco per anni accusando l’azienda di aver nascosto i rischi. - facebook.com facebook

Francesco Totti condannato per gli stipendi alla segretaria, la causa persa sulla scuola calcio: l’attacco finale per farsi pagare x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.