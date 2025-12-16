Prymary il commando ucraino che ha messo nel mirino la Crimea

Prymary, il commando ucraino specializzato in attacchi con droni kamikaze, prosegue le sue operazioni nella Crimea, colpendo aeroporti e installazioni militari russe. Le loro azioni, furtive e precise, mirano a indebolire le infrastrutture strategiche di Mosca nella regione, mantenendo alta la tensione tra Ucraina e Russia.

Furtivi e letalmente precisi, i droni d'attacco kamikaze carichi di esplosivo continuano violare i perimetri di aeroporti e installazioni militari russe in Crimea, colpendo asset rilevanti per i sistemi di difesa e logistica schierati da Mosca. A guidarli, secondo quanto emerge dai filmati diffusi, sarebbero gli operatori del commando Prymary, una delle unità d'élite dell'intelligence militare ucraina, il GUR. Un'azione che riporta sotto i riflettori l'efficacia delle operazioni di commando, una specialità che l'Ucraina, dopo quasi quattro anni di conflitto, ha progressivamente affinato su terra e sul mare, seguendo una tradizione che affonda le radici nella dottrina delle forze speciali occidentali.

