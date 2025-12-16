Provano a disarmare l' attentatore ma lui li uccide | il nuovo video della strage di Bondi Beach | I legami dei due killer con Isis | cosa sappiamo

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo video mostra i momenti della strage di Bondi Beach, in cui due persone tentano di disarmare l'attentatore senza successo. I legami dei killer con l'Isis emergono dalle indagini, mentre l'uomo riesce a estrarre una seconda arma e a colpirli. La vicenda evidenzia la drammatica escalation della minaccia terroristica.

provano a disarmare l attentatore ma lui li uccide il nuovo video della strage di bondi beach i legami dei due killer con isis cosa sappiamo

© Xml2.corriere.it - Provano a disarmare l'attentatore, ma lui li uccide: il nuovo video della strage di Bondi Beach | I legami dei due killer con Isis: cosa sappiamo

I due erano riusciti a prendergli il fucile, ma l'uomo, a quanto pare, estrae una seconda arma e gli spara. Xml2.corriere.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

provano disarmare attentatore uccideIl nuovo video della strage di Bondi Beach, una coppia prova a disarmare l'attentatore, ma lui li uccide - I due erano riusciti a prendergli il fucile, ma l'uomo, a quanto pare, estrae una seconda arma e gli spara ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.