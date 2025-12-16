Provano a disarmare l' attentatore ma lui li uccide | Bondi Beach il video dalla dashcam di un' auto| I legami dei due killer con Isis

Un video dalla dashcam di un'auto a Bondi Beach mostra un tentativo di disarmare un attentatore, che tuttavia reagisce uccidendo le persone coinvolte. I due killer, collegati all'ISIS, erano riusciti a sottrarre il prima possibile il fucile, ma l'aggressore ha estratto una seconda arma e ha aperto il fuoco.

© Xml2.corriere.it - Provano a disarmare l'attentatore, ma lui li uccide: Bondi Beach, il video dalla dashcam di un'auto| I legami dei due killer con Isis I due erano riusciti a prendergli il fucile, ma l'uomo, a quanto pare, estrae una seconda arma e gli spara. Xml2.corriere.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il nuovo video della strage di Bondi Beach, una coppia prova a disarmare l'attentatore, ma lui li uccide - I due erano riusciti a prendergli il fucile, ma l'uomo, a quanto pare, estrae una seconda arma e gli spara ... msn.com

Provarono a disarmare l'attentatore ma furono uccisi: la coppia di eroi - Le immagini di una dashcam mostrano un anziano che tenta di disarmare uno degli assalitori. msn.com

È tempo di disarmare la furia antisemita, come ha fatto l’eroe di Sydney. Di Claudio Cerasa - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.