Protesta UniBo | il video choc della ministra Bernini sul carrarmato

Durante il Senato accademico all'Università di Bologna, attivisti di Cambiare Rotta hanno irrotto nel rettorato portando un carrarmato in miniatura con a bordo la ministra Anna Maria Bernini, suscitando sconcerto e polemiche. Un gesto simbolico che ha scatenato un acceso dibattito sull'istruzione e le proteste nel mondo universitario.

Gli attivisti universitari di Cambiare Rotta irrompono nel rettorato dell'Alma Mater mentre è in corso il Senato accademico e portano con loro un carrarmato in miniatura con a bordo la ministra all’Università Anna Maria Bernini. Ilrestodelcarlino.it

