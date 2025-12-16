Protesta UniBo | il video choc della ministra Bernini sul carrarmato

Durante il Senato accademico all'Università di Bologna, attivisti di Cambiare Rotta hanno irrotto nel rettorato portando un carrarmato in miniatura con a bordo la ministra Anna Maria Bernini, suscitando sconcerto e polemiche. Un gesto simbolico che ha scatenato un acceso dibattito sull'istruzione e le proteste nel mondo universitario.

Gli attivisti universitari di Cambiare Rotta irrompono nel rettorato dell'Alma Mater mentre è in corso il Senato accademico e portano con loro un carrarmato in miniatura con a bordo la ministra all'Università Anna Maria Bernini. Gli studenti dell'Università di Bologna annunciano uno sciopero in risposta alle critiche della premier Meloni sul rifiuto del dipartimento di Filosofia di attivare un corso riservato agli ufficiali dell'Accademia Militare di Modena, in una protesta che riaccende il dibattito.

