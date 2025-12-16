Protesta in Rettorato | spunta il carro armato guidato dalla ministra Bernini

Nella recente protesta al Rettorato, è apparso un carro armato guidato dalla ministra Bernini, accentuando il contesto di tensione tra istituzioni accademiche e autorità politiche. La vicenda si concentra sulla controversa decisione dell’Università di Bologna di negare un corso di filosofia dedicato ai militari, alimentando un dibattito acceso sulle modalità di integrazione tra formazione e impegno militare.

Tiene ancora banco la questione relativa al corso di filosofia dedicato ai militari dell’esercito e negato dall’Università di Bologna. Nella mattinata di oggi, martedì 16 dicembre, si è tenuta una seduta del Senato accademico dell’Alma Mater proprio a proposito della vicenda: il gruppo di Azione. Bolognatoday.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. L’immagine choc in rettorato: la ministra Bernini sul carro armato nel blitz degli attivisti - “Noi non ci arruoliamo”, gridano in via Zamboni gli universitari di Cambiare Rotta, mentre si riunisce il Senato accademico. msn.com

“Noi non ci arruoliamo”, gridano in via Zamboni gli universitari di Cambiare Rotta, mentre si riunisce il Senato accademico. La protesta ha preparato un mezzo militare in miniatura - facebook.com facebook

