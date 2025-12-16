Protesta al Pirellone il Pd | Parlateci del San Raffaele

Martedì 16 dicembre, durante una seduta del consiglio regionale, alcuni esponenti del Pd e delle forze di centrosinistra hanno manifestato con striscioni, chiedendo attenzione sul tema della sanità e in particolare sul caso del San Raffaele, in risposta all'intervento dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso. La protesta ha puntato i riflettori su questioni legate alla privatizzazione e alla gestione del sistema sanitario regionale.

Parlateci del San Raffaele” e “Stop privatizzazione della sanità”. Sono gli striscioni esposti da alcuni esponenti del Pd e delle forze di centrosinistra in consiglio regionale nella giornata di martedì 16 dicembre, dopo l'intervento dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso che ha riferito sui. Milanotoday.it

