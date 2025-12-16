Protesta al Pirellone il Pd | Parlateci del San Raffaele

Martedì 16 dicembre, durante una seduta del consiglio regionale, alcuni esponenti del Pd e delle forze di centrosinistra hanno manifestato con striscioni, chiedendo attenzione sul tema della sanità e in particolare sul caso del San Raffaele, in risposta all'intervento dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso. La protesta ha puntato i riflettori su questioni legate alla privatizzazione e alla gestione del sistema sanitario regionale.

“Parlateci del San Raffaele” e “Stop privatizzazione della sanità”. Sono gli striscioni esposti da alcuni esponenti del Pd e delle forze di centrosinistra in consiglio regionale nella giornata di martedì 16 dicembre, dopo l'intervento dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso che ha riferito sui. Milanotoday.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. “Parlateci del San Raffaele”: la protesta delle opposizioni durante il Consiglio regionale in Lombardia - Dopo il caos San Raffaele i consiglieri di minoranza di Regione Lombardia (Pd, M5S, AVS, Patto Civico e Italia Viva) hanno protestato in aula contro l'accreditamento ... fanpage.it

Protesta al Pirellone, il Pd: "Parlateci del San Raffaele" - Sono gli striscioni esposti da alcuni esponenti del Pd e delle forze di centrosinistra in consiglio regionale nella giornata di mart ... milanotoday.it

“Diciamo un forte no alla distruzione della sanità pubblica in Lombardia! Per questo il 16 dicembre, dalle ore 14.00, saremo sotto il Pirellone, durante il Consiglio regionale: vogliamo ricordare alla... Leggi tutto - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.