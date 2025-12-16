Proseguono gli eventi natalizi a Sestri Levante tra Confeugo concerti e villaggio di Babbo Natale

A pochi giorni dal Natale, Sestri Levante si anima con una ricca serie di eventi natalizi, tra Confeugo, concerti e il magico villaggio di Babbo Natale. Un calendario ricco di iniziative pensate per coinvolgere tutta la comunità e creare l’atmosfera festiva che caratterizza questa stagione speciale.

Dieci giorni al Natale, il conto alla rovescia è iniziato e a Sestri Levante è scandito da una serie di eventi che non mancheranno di stupire residenti e ospiti.Martedì 16 dicembre al Cinema Ariston, alle ore 20, le realtà di danza Fazzin DAS Dance Art Studios e Momas Dance Academy presenteranno. Genovatoday.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Appuntamenti di domenica 15 e lunedì 16 dicembre Video Appuntamenti di domenica 15 e lunedì 16 dicembre Video Appuntamenti di domenica 15 e lunedì 16 dicembre Proseguono gli eventi natalizi a Sestri Levante tra Confeugo, concerti e villaggio di Babbo Natale - Le vacanze di Natale possono essere l’occasione per visitare il MuSel con la sua rinnovata sala espositiva dei due cippi romani rinvenuti sul monte Ramaceto aperto tutti i giorni (per info e orari ... genovatoday.it

Sestri: tutti gli appuntamenti in attesa di Natale - Dall'ufficio stampa del Comune di Sestri Levante Dieci giorni al Natale, il conto alla rovescia è iniziato e a Sestri Levante è scandito da una serie di ... msn.com

NATALE IN BIBLIOTECA Proseguono le iniziative natalizie del Comune di Bareggio: prossimo appuntamento sabato 20 dicembre al centro polifunzionale di via Gallina per una giornata dedicata ai più piccoli. x.com

CONCERTO DI NATALE Proseguono gli appuntamenti del calendario #natalizio e questa volta è il turno della #musica. Anche lei accompagna questo periodo aiutando tutti a immergerci nella giusta atmosfera. Il Corpo Musicale S. Cecilia APS di Cugg - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.