Pronostico Talavera-Real Madrid | Xabi non ha via d’uscita

Il match tra Talavera e Real Madrid, valido per i sedicesimi di finale di Coppa del Re, mette in evidenza la sfida tra una squadra di categoria inferiore e il grande club madrileno. Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, si trova sotto pressione e senza margine di errore, in una gara che potrebbe rappresentare un crocevia cruciale per la sua avventura sulla panchina blanca.

Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, i bonus se li è giocati tutti: non ha nessuna possibilità di sbagliare essendosi seduto sulla panchina forse più importante, e con la maggiore pressione, del Mondo. Le sconfitte maturate nel corso di questi mesi, annesse a delle prestazioni molto al di sotto delle aspettative, non gli permettono di fare esperimenti. Da qui alla fine dell'anno deve vincere, sempre. E lo deve fare anche nella serata di mercoledì.

