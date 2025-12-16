Pronostico Shakhtar-Rijeka | tre punti per chiudere i conti

La sfida tra Shakhtar e Rijeka, valida per la sesta giornata della fase a gironi della Conference League, si disputa giovedì alle 21:00. Un incontro chiave per entrambe le squadre, che cercano punti importanti per consolidare le proprie posizioni. Di seguito, le probabili formazioni e il pronostico dell'incontro.

Shakhtar-Rijeka è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Con dodici punti in classifica conquistati fino al momento, lo Shakhtar è una squadra che si trova al secondo posto nella graduatoria generale e che ha la certezza di andare avanti in questa manifestazione. Nonostante, come sappiamo, le gare interne vengano giocate su un campo diverso dal proprio, gli ucraini si dimostrano una formazione che, in questa manifestazione, può davvero arrivare in fondo. (AnsaFoto) – Ilveggente. Ilveggente.it

