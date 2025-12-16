Il match tra Racing Santander e Villarreal, valido per i sedicesimi di finale della Coppa del Re, si disputa mercoledì alle 19:00. Un incontro che promette emozioni e colpi di scena, con le due squadre alla ricerca della qualificazione. Ecco tutte le informazioni su probabili formazioni, pronostico, diretta TV e streaming.

Pronostico Racing Santander-Villarreal: qualificazione con il brivido

Racing Santander-Villarreal è una partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa del Re e si gioca mercoledì alle 19:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il Villarreal non è sceso in campo nel fine settimana perché il derby con il Levante è stato rinviato per via delle piogge torrenziali che in questi giorni hanno colpito la Comunidad Valenciana. Per il Submarino Amarillo, la sfida con il fanalino di coda della Liga, sarebbe stata un’occasione per consolidare il terzo posto e dimenticare l’ennesimo flop in Champions League. Sì, nella coppa dalle grandi orecchie i gialli sembrano i lontani parenti di quelli che stiamo ammirando in campionato e la sconfitta interna con il Copenaghen di mercoledì scorso ha praticamente scritto la parola fine sull’avventura continentale della squadra di Marcelino, capace di conquistare a malapena un punto in sei partite. Ilveggente.it

?? PRONÓSTICOS DE HOY | Copa del Rey y Premier League | City, Atlético, Villarreal y Real Madrid ???

