Il match tra Newcastle e Fulham, valido per i quarti di finale di EFL Cup, rappresenta una sfida importante per entrambe le squadre. In questa partita, si affrontano due team alla ricerca di una vittoria per proseguire il cammino nella competizione. Ecco le probabili formazioni, dove vedere la partita e il pronostico di una sfida che promette grandi emozioni.

© Ilveggente.it - Pronostico Newcastle-Fulham: resurrezione immediata

Newcastle-Fulham è una partita dei quarti di finale di EFL Cup: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Perdere un derby è sempre difficile, complicato. Figurarsi perderlo con un’autorete clamorosa del tuo attaccante che sbaglia porta e ti punisce. Il Newcastle ci ha rimesso le penne proprio in questo modo contro il Sunderland e, fortunatamente, arriva in maniera immediata la possibilità di riscattarsi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, una resurrezione immediata per i bianconeri di Howe in questa gara contro il Fulham in Coppa. La stagione per i bianconeri di casa in generale non è iniziata nel migliore dei modi e quindi, adesso, questa manifestazione diventa per forza di cose un obiettivo. Ilveggente.it

