Pronostico Mainz-Samsunspor | vittoria sorpasso e ottavi

Il match tra Mainz e Samsunspor, valido per la sesta giornata della Conference League, si svolgerà giovedì alle 21:00. Un incontro chiave per le ambizioni di entrambe le squadre, che potrebbe determinare il passaggio agli ottavi, con un pronostico che favorisce la vittoria e il sorpasso in classifica. Ecco tutte le informazioni su probabili formazioni e modalità di visione.

Mainz-Samsunspor è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sono appaiate a quota 10 punti in classifica, dopo cinque partite, sia i tedeschi sia i turchi. Ma gli ospiti al momento sono davanti per via della differenza reti. Che, alla fine di questi 90 minuti, non avrà nessun valore, almeno per quanto riguarda questo scontro diretto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non vivono momenti felici né il Mainz né il Samsunspor: identico il cammino nelle ultime cinque partite, con tre sconfitte e due pareggi che hanno messo in allarme i rispettivi allenatori. Ilveggente.it

