Pronostico Feyenoord-Heerenveen | l’ultimo colpaccio è datato 2016
Il match tra Feyenoord e Heerenveen, valido per il secondo turno della Coppa d’Olanda, si disputa mercoledì alle 21:00. In questo articolo troverai tutte le informazioni su diretta TV, notizie, statistiche, formazioni probabili e il pronostico dell’incontro.
Feyenoord-Heerenveen è una partita valida per il secondo turno della Coppa d’Olanda e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Non riesce proprio a trovare un minimo di continuità il Feyenoord e, dopo la sconfitta rocambolesca rimediata in Europa League (4-3) in quel di Bucarest contro l’FCSB, nel fine settimana è arrivata un’altra batosta, stavolta in una delle classiche del calcio olandese con l’Ajax. Ad Amsterdam il possesso palla della squadra di Robin van Persie si è rivelato sterile ed i Lancieri, più cinici e concreti, hanno ottenuto un successo (2-0) che li ha riportati a -5 dal club di Rotterdam, sempre secondo in classifica ma adesso scivolato addirittura a -9 dal PSV Eindhoven capolista. Ilveggente.it
