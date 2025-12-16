Pronostico Dundee United-Celtic | solo amarezze con il nuovo allenatore

Il recupero dell’undicesima giornata della Premiership scozzese vede affrontarsi Dundee United e Celtic. La sfida, in programma mercoledì alle 21:00, offre uno sguardo sulle formazioni, statistiche e probabili risultati. Ecco tutte le informazioni utili per seguire l'incontro e analizzare le possibili prospettive di una partita ricca di emozioni.

© Ilveggente.it - Pronostico Dundee United-Celtic: solo amarezze con il nuovo allenatore Dundee United-Celtic è un recupero dell'undicesima giornata della Premiership scozzese e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Tre punti per mettere fine alla preoccupante striscia negativa ma soprattutto per portarsi a -3 dalla vetta, con la consapevolezza che c'è ancora un'altra gara da recuperare e dunque la possibilità di azzerare il divario che attualmente lo separa dalla capolista, gli Hearts di Edimburgo. È questo l'obiettivo del Celtic nel primo dei due recuperi di Premiership contro il Dundee United. Per i Bhoys, campioni di Scozia in carica, non è un momento facile: con il nuovo tecnico al timone della squadra, il francese Wilfried Nancy, sono arrivate solo sconfitte.