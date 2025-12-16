Pronostico Crystal Palace-Kups | saltati anche i playoff

La sfida tra Crystal Palace e Kups, valida per la sesta giornata della League Phase di Conference League, si disputa giovedì alle 21:00. Un incontro che potrebbe influenzare le sorti del girone, con analisi delle probabili formazioni e pronostici per una partita ricca di interesse.

Crystal Palace-Kups è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Una vittoria per la qualificazione diretta – si spera in Inghilterra – senza passare da quelli che potrebbero essere dei problematici playoff. Obiettivo semplice quello del Palace in questa ultima giornata della prima fase di Conference League contro il Kups in casa. Gli ospiti, per entrare tra le prime 24, sono obbligati a fare punti. Ma difficilmente ci riusciranno. (AnsaFoto) – Ilveggente. Ilveggente.it

