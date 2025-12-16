Programmi TV martedì 16 dicembre 2025 | fiction soap opera e film
Ecco la guida ai programmi TV di martedì 16 dicembre 2025, tra fiction, soap opera e film. Su Rai 1 arriva “Sandokan”, su Canale 5 va in onda “La notte nel cuore” e su Cine 34 trasmettono “Se mi lasci non vale”. Ecco cosa vedere stasera in TV per una serata all'insegna dell'intrattenimento.
“Sandokan” su Rai 1, “La notte nel cuore” su Canale 5, “Se mi lasci non vale” su Cine 34. Cosa vedere stasera in tv, la guida del 16 dicembre 2025. La prima serata televisiva di martedì 16 dicembre 2025 propone su Rai 1 l’attesissima fiction evento Sandokan, con Can Yaman protagonista: avventura, esotismo e colpi di scena che riportano sullo schermo un grande classico. Rai 2 punta invece sul crime internazionale con NCIS: Sydney, spin-off della celebre saga, mentre Rai 3 propone una nuova puntata di Amore criminale, dedicata alle storie di donne vittime di violenza, con la conduzione di Emma D’Aquino. Lopinionista.it
