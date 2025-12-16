Ecco la guida completa sulla programmazione di Canale 5 per oggi, con tutte le trasmissioni in diretta tv e streaming. Scopri gli appuntamenti, i programmi e gli eventi in onda nel corso della giornata, per non perdere nulla di ciò che la rete ha in programma.

© Tutto.tv - Programmazione Canale 5, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Canale 5 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Canale 5 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Canale cinque. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Canale 5 di oggi, 16 Dicembre 2025. Mattina. 07:00 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:15 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:30 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:45 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:53 - Traffico Bollettino del traffico che si avvale di simulazioni grafiche costantemente aggiornate 07:58 - TG5 Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 5 08:42 - Mattino Cinque News In diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo e gossip Conducono Francesco Vecchi e Federica Panicucci 10:51 - Tg5 ore 10 Appuntamento con le notizie piu' importanti, nazionali ed internazionali, a cura della redazione giornalistica di Canale 5 11:00 - Forum - Il processo tv che affronta vicende comuni e quotidiane con uno sguardo sempre attento ai temi piu' attuali Conduce Barbara Palombelli 12:58 - TG5 Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 5 Pomeriggio. Tutto.tv

Canale 5 - I programmi di oggi

Programmazione Mediaset Natale 2025: cosa andrà in onda su Italia 1, Rete 4 e Canale 5! - Mediaset aggiorna i palinsesti natalizi: musica e concerti su Canale 5, film e maratone su Italia 1, cinema e informazione su Rete 4. serial.everyeye.it

Io sono Farah: dal 22 dicembre le nuove puntate maxi nel pomeriggio di Canale 5 - Io sono Farah allunga nel pomeriggio di Canale 5: le novità sulla serie turca nel palinsesto Mediaset per le feste di fine anno. superguidatv.it