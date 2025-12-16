Programma ITACA 2026 27 | pubblicate le graduatorie

L’INPS ha pubblicato le graduatorie del bando di concorso per il Programma ITACA 2026/27. Questa iniziativa mira a favorire opportunità di formazione e inserimento professionale, coinvolgendo giovani e soggetti in cerca di occupazione. Di seguito i dettagli e le modalità di accesso alle graduatorie aggiornate.

L’INPS ha reso disponibili le graduatorie relative al bando di concorso per il Programma ITACA 2026-2027. I nominativi dei potenziali beneficiari possono ora essere consultati online. Le domande si sono chiuse il 10 novembre. L'articolo Programma ITACA 202627: pubblicate le graduatorie . Orizzontescuola.it

