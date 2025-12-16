Progetto Gift | momento conviviale del Gruppo Giovani e nuovo slancio ai doni solidali

Fino a domani, 17 dicembre, è possibile contribuire alla quinta edizione di Gift, il progetto solidale promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Lecco. Un momento conviviale che rafforza il senso di comunità attraverso lo scambio di doni solidali, sottolineando l’impegno sociale degli associati e della città.

C'è tempo fino a domani, 17 dicembre, per portare i regali in Confcommercio Lecco. La quinta edizione di Gift, il progetto solidale promosso e organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Lecco, sta mostrando ancora una volta il volto solidale della comunità e degli associati.

