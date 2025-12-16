Proclamati i vincitori del Premio Ezio Bosso alla Divulgazione musicale

Il Premio Ezio Bosso alla Divulgazione musicale viene conferito per riconoscere eccellenze nella comunicazione e diffusione della musica. La cerimonia di proclamazione si terrà il 29 dicembre a Roma, coinvolgendo la famiglia Bosso e i membri dell'Associazione Ezio Bosso, in un evento che celebra la passione e il talento nel condividere la musica con il pubblico.

Roma, 16 dic. (askanews) – Con la famiglia Bosso, sia quella vera e propria sia quella del cenacolo professionale oggi allargata agli membri di Associazione Ezio Bosso, si celebrerà il 29 dicembre alle ore 23.00 la festa dal vivo dalla Sala A della sede Rai di Via Asiago per Grazie, Ezio! lo spettacolo di premiazione della prima edizione del Premio alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso, con la trasmissione in differita su Rai3, Rai Radio2 e RaiPlay. Sarà celebrata la consegna dei primi quattro premi alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso: il Primo Premio e Premio del Pubblico vanno dunque a Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi per il progetto “Discovery” per un totale di 12. Ildenaro.it

