Processo per spaccio ad Avellino | si apre il dibattimento per venti imputati
È iniziato oggi il processo davanti al Tribunale di Avellino riguardante venti imputati coinvolti in un'indagine dei Carabinieri sulla rete di spaccio di droga nel territorio cittadino. L'inchiesta ha portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale operante in diverse zone di Avellino.
Si è aperto oggi davanti al Tribunale di Avellino il processo nato dall'inchiesta dei Carabinieri della Compagnia di Avellino, che ha portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti in varie zone della città.I 20 imputati, tra cui Antonio De. Avellinotoday.it
