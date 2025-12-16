Processo a Piccini e ’Iene’ L’ex sindaco esce di scena

Si è svolta un'udienza prolungata al tribunale di Genova nel procedimento di diffamazione che vede coinvolti l’ex sindaco Pierluigi Piccini e alcuni giornalisti e curatori del programma ’Le Iene’, tra cui Antonino Monteleone. L'evento segna un momento importante nel percorso giudiziario che riguarda accuse di diffamazione e la fine di un'era politica per Piccini.

Processo per diffamazione nei confronti dell'ex sindaco Pierluigi Piccini insieme ad alcuni giornalisti e curatori del programma 'Le Iene' fra cui Antonino Monteleone, ieri udienza fiume al tribunale di Genova. E primo colpo di scena. Perché in avvio il giudice Paola Faggioni ha dichiarato l'estinzione del procedimento nei confronti di Piccini essendo maturata la prescrizione relativamente all'affermazione fatta nel 2017 alle 'Iene' quando parlò di presunti festini nelle ville del sud della Toscana o al mare. Un'intervista, come ha sempre ribadito Aldo Niccolini, avvocato dell'ex sindaco di Siena, che sarebbe stata carpita e che non doveva assolutamente andare in onda.