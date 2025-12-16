Probabili formazioni Bologna Inter Chivu pronto ad un cambio inatteso

Nell’attesa della sfida tra Bologna e Inter, mister Cristian Chivu si prepara a sorprendere con una mossa tattica inaspettata. Le probabili formazioni si delineano come uno degli aspetti più interessanti dell’incontro, anticipando una partita ricca di sorprese e strategie imprevedibili.

© Internews24.com - Probabili formazioni Bologna Inter, Chivu pronto ad un cambio inatteso di Angelo Ciarletta Probabili formazioni Bologna Inter, mister Cristian Chivu è pronto ad un cambio davvero inatteso. Vediamo di chi si tratta. Il fitto calendario che attende l' Inter nelle prossime settimane, con impegni ravvicinati e cruciali, spinge lo staff tecnico a considerare l'opzione turnover in vista della Supercoppa Italiana. Secondo l'opinione del giornalista Pasquale Guarro, espressa sul suo profilo X, è altamente probabile che si ricorra a una rotazione tra i pali. In quest'ottica, il portiere argentino Joaquín Martínez potrebbe essere il titolare scelto per difendere la porta dei nerazzurri nella semifinale contro il Bologna.

