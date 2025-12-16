Pro loco Sant' arpino compie 40 anni
La Pro Loco di Sant’Arpino celebra il suo 40° anniversario con una cerimonia nella suggestiva Cappella della Congrega del Purgatorio, in piazza Tenente Macrì. Un traguardo importante che testimonia l'impegno e la crescita dell'associazione nel promuovere le tradizioni e la cultura del territorio nel corso degli anni.
