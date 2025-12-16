Principio d' incendio nella notte in via Filzi un ferito lieve

Nella notte tra il 15 e il 16 dicembre, un incendio si è sviluppato in via Filzi, al civico 17. Immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi, riportando una situazione sotto controllo. L'incidente ha coinvolto principalmente la cucina di un appartamento ai piani bassi, causando lievi ferite a una persona.

Principio d’incendio nella notte in via Filzi, è successo tra il 15 e il 16 dicembre al civico 17. I vigili del fuoco sono stati allertati dal proprietario e sono arrivati sul posto per spegnere le fiamme, che si sarebbero originate dalla cucina di un appartamento ai piani bassi. Stando alle. Triesteprima.it

