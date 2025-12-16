Primo successo esterno per la Fifa Security

La Fifa Security conquista il suo primo successo esterno, segnando un importante traguardo per l'Unione Rugby San Benedetto. Dopo un percorso fatto di impegno e promesse, è arrivata la conferma concreta delle capacità della squadra di ottenere risultati fuori casa. Un risultato che rafforza la fiducia e apre nuove prospettive per il proseguo della stagione.

© Ilrestodelcarlino.it - Primo successo esterno per la Fifa Security Lontano da casa, finalmente, la Fi.fa. Security Unione Rugby San Benedetto smette di fare promesse e passa ai fatti. Sul campo dell' US Roma arriva una vittoria larga, 8-56, che vale la prima affermazione esterna della stagione in Serie A e certifica, senza bisogno di note a margine, il buon momento dei rossoblù. La squadra di coach Lobrauco affronta la gara con l'atteggiamento giusto, quello di chi sa che il rugby non si vince con le intenzioni ma con la disciplina. Mischia e touche garantiscono palloni puliti, la linea sale compatta e l'ordine tattico permette di amministrare la partita senza strappi inutili. Primo successo esterno per la Fifa Security - L'Unione Rugby San Benedetto si impone sul campo dell'US Roma e porta a casa cinque punti fondamentali per la classifica ...

