Primavera Milan-Parma termina 2-0 | ottima prestazione contro la terza in classifica Il commento
Nel match della 16ª giornata del campionato Primavera 1, il Milan ha battuto il Parma con un netto 2-0. La partita, giocata allo 'Sportitalia Village', ha visto i rossoneri offrire un'ottima prestazione contro la terza in classifica, consolidando la propria posizione in campionato. Ecco i dettagli di una sfida avvincente e ben disputata.
Finita allo 'Sportitalia Village' la partita Milan-Parma, 16^ giornata del campionato Primavera 1.
Milan Primavera vincente contro il Parma: il tabellino del match
DIRETTA/ Milan Parma Primavera (risultato finale 2-0): Scotti chiude i giochi! (oggi 16 dicembre 2025)
