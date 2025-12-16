Primavera Milan-Parma termina 2-0 | ottima prestazione contro la terza in classifica Il commento

Nel match della 16ª giornata del campionato Primavera 1, il Milan ha battuto il Parma con un netto 2-0. La partita, giocata allo 'Sportitalia Village', ha visto i rossoneri offrire un'ottima prestazione contro la terza in classifica, consolidando la propria posizione in campionato. Ecco i dettagli di una sfida avvincente e ben disputata.

© Pianetamilan.it - Primavera, Milan-Parma termina 2-0: ottima prestazione contro la terza in classifica. Il commento Finita allo 'Sportitalia Village' la partita Milan-Parma, 16^ giornata del campionato Primavera 1. Ecco com'è andata. Pianetamilan.it Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Primavera 2, Finale Play Off Frosinone-Parma 2-1, commento Mister Beggi Video Primavera 2, Finale Play Off Frosinone-Parma 2-1, commento Mister Beggi Video Primavera 2, Finale Play Off Frosinone-Parma 2-1, commento Mister Beggi Milan Primavera vincente contro il Parma: il tabellino del match - 0, culminata con la vittoria dei rossoneri di mister Giovanni Renna: Le formazioni e il tabellino di Milan- milannews.it

DIRETTA/ Milan Parma Primavera (risultato finale 2-0): Scotti chiude i giochi! (oggi 16 dicembre 2025) - 0: riscatto rossonero nel turno infrasettimanale di campionato, decidono Zukic e Scotti. ilsussidiario.net

@AntoVitiello: Some players from Milan Futuro have been called up for the Supercoppa Italiana: Dutu (Milan Futuro), Sala (Milan Primavera), Borsani (Milan Primavera), Ibra (Milan Futuro), Pittarella (Milan Futuro) and Vladimirov (Milan Futuro). x.com

Primavera 1, Milan-Parma: dove vederla in TV e streaming - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.